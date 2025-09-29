Задержали троих представителей компании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Фирма из Ленинградской области, которая, по версии правоохранителей, стала источником распространения алкогольного суррогата на территории региона, занималась хранением изъятой из оборота алкогольной продукции по поручению других организаций. Трое представителей компании задержаны, сообщили в пресс-службе СУ СК по Ленобласти.

"В настоящее время в порядке ст. 91 УПК РФ дополнительно задержаны трое подозреваемых из числа лиц, представляющих интересы общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего хранение в Тосненском районе Ленинградской области изъятой из оборота спиртосодержащей продукции по поручению иных организаций", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые организовали каналы сбыта на территории Кингисеппского и Волосовского районов Ленинградской области спиртосодержащей жидкости, опасной для жизни и здоровья граждан. Она хранилась на складе, арендованном фирмой.