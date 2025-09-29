Девушка получила травмы

КРАСНОДАР, 29 сентября. /ТАСС/. Молодой человек за рулем автомобиля "Лада", который, как позднее выяснилось, был угнан, въехал в скопление людей в станице Краснодарского края. Одна девушка получила травмы. Водителя избили местные жители. О происшествии сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В станице Терновской Тихорецкого района 20-летний житель Успенского района за рулем "Лады" не справился с управлением и въехал в толпу людей. В результате ДТП 22-летняя девушка получила травмы, была доставлена в медучреждение, где ей назначено амбулаторное лечение. После инцидента произошел конфликт с местными жителями, в ходе которого они избили молодого водителя и значительно повредили отечественный автомобиль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в полиции водитель от прохождения медосвидетельствования отказался. Кроме того, выяснилось, что и автомобиль ему не принадлежит. "Легковушка оказалась угнанной. Владелец авто также обратился с заявлением в полицию", - уточнили в ведомстве.

В отделе МВД России по Тихорецкому району по факту произошедшего проводится проверка. Против водителя составлены административные протоколы за движение по тротуару, управление автомобилем без страховки, за отказ от страховки, за установку световых приборов, не соответствующих требованиям.