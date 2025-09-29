При восхождении на гору Фишт в Сочи погиб один турист

Еще один получил травмы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. При восхождении группы на гору Фишт в Сочи один турист погиб, один получил тяжелые травмы. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Во время подъема по северному склону горы Фишт двое альпинистов сорвались со скалы. Один турист травмирован и не может самостоятельно передвигаться, второй, к сожалению, погиб", - сообщили в министерстве.

О ЧП в МЧС сообщила руководитель группы. Всего в составе зарегистрированной тургруппы было шесть человек.

Как сообщили в МЧС, вертолет Ка-32 доставил группу спасателей и медика ЮРПСО МЧС России на северный склон горы. "В настоящий момент проводится эвакуация пострадавшего и тела погибшего туристов с опасного скального участка к месту ночлега, где уже находятся остальные участники группы в сопровождении спасателей", - сообщили в МЧС России. Работу осложняют неблагоприятные погодные условия и темное время суток.

30 сентября они все, если позволит погода, в сопровождении спасателей будут эвакуированы на базу Южного регионального поисково-спасательного отряда в Сочи.