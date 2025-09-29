Андрея Белкова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями во время выполнения государственного оборонного заказа

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего главы Главного военного строительного управления (ГВСУ) по спецобъектам Андрея Белкова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями во время выполнения государственного оборонного заказа, связанного с покупкой томографа по завышенной стоимости. Как сообщает корреспондент ТАСС, суд отказал защите подсудимого в просьбе провести заседание в отсутствие журналистов.

"Я не нахожу оснований для закрытия судебного заседания", - огласила решение судья.

Перед началом процесса защита подсудимого попросила рассмотреть материалы уголовного дела без представителей СМИ. "В связи с тем, что они [журналисты] освещают в прессе недостоверную информацию", - заявила адвокат подсудимого. При этом представитель гособвинения не поддержала просьбу защитника, а суд отклонил ходатайство представителя Белкова, приняв решение о начале слушания материалов дела. Прокурор успела огласить половину обвинительного заключения, процесс продолжится 16 октября. После оглашения обвинительного заключения Белков выскажет свое отношение к нему и суд установит порядок рассмотрения материалов уголовного дела.

Уголовное дело в отношении Белкова поступило в Замоскворецкий районный суд для его рассмотрения по существу еще в июле этого года. По версии следствия, фигурант дела организовал в 2019 году фиктивный конкурс и обеспечил заключение договора с ООО "Стройхимпроект". По нему в лечебное учреждение были поставлены томографы по цене более 121 млн рублей, что более чем на 48,2 млн рублей превысило его реальную стоимость, считает следствие. Гособвинение настаивает на завышенной стоимости почти на треть, что повлекло тяжкие последствия.

Причастность к махинациям Андрей Белков отвергал с момента своего задержания. На момент совершения вмененного ему преступления фигурант возглавлял ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам". Он был арестован в июле 2024 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа на поставку, монтаж и пусконаладку томографа при реконструкции девятого лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в Москве.

Обвинения предъявлены по п. "б" ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшее тяжкие последствия). По словам самого Белкова, в настоящее время он занимает должность советника в управлении заказчика капстроительства Минобороны РФ. Экс-главе ВСК грозит до 10 лет колонии.

Другие фигуранты

В декабре прошлого года Замоскворецкий суд приговорил гендиректора "Стройхимпроект" Елену Ляхович к 4 годам условно со штрафом в 360 тыс. рублей. Ее дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку она полностью признала вину, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дала показания на Белкова. Кроме того, Замоскворецкий суд в настоящее время слушает материалы дела в отношении экс-подчиненного Ляхович - главного бухгалтера Виктора Билько, который частично признает свою вину.

Военно-строительная компания занимается строительством специальных, стратегических и социально значимых объектов Министерства обороны России.