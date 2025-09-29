Виталию Кушнареву продлили пребывание под стражей до 3 января 2026 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сентября. /ТАСС/. Стороне защиты не удалось добиться смягчения меры пресечения для бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева. Суд продлил пребывание под стражей, несмотря на предложенный залог в размере 7 млн рублей, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Государственный обвинитель заявил ходатайство о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу и о продлении ареста на имущество. Сторона защиты возражала, просила суд приобщить к материалам дела заявление сына подсудимого о продаже его имущества, сообщила суду о том, что сторона защиты готова внести залог 7 млн рублей, а также [сторона защиты просила суд] об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Уточняется, что заявление стороны защиты было приобщено к материалам дела. "Однако мера пресечения в виде заключения под стражу была продлена до 3 января 2026 года. Арест на имущество также был продлен", - отметили в пресс-службе.

Добавляется, что 29 сентября во время очередного судебного заседания по делу Кушнарева также планировался допрос подсудимого, но сторона защиты заявила о том, что к допросу не готовы, и попросила предоставить время для подготовки. Суд удовлетворил это требование, отложив заседание до 13 октября.

О Кушнареве

В июне 2024 года указом губернатора Кушнарев был назначен на должность заместителя губернатора - министра транспорта региона. До этого он был депутатом восьмого созыва Госдумы, входил в состав комитета по строительству и ЖКХ. С ноября 2016 года по апрель 2019 года Кушнарев занимал должность главы администрации Ростова-на-Дону, а до этого в течение двух лет был министром транспорта Ростовской области.

В ноябре 2024 года следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении Кушнарева, он был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области при получении 27 млн рублей. По данным правоохранителей, общая сумма взятки, которую должен был получить Кушнарев, составляла почти 100 млн рублей.

Также в отношении фигуранта расследуется дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), решением Кировского районного суда Ростова-на-Дону он был арестован. В правоохранительных органах региона ТАСС сообщали, что у задержанного оперативники изъяли пистолет. Позже Кушнарева перевели из ростовского СИЗО в изолятор в Москве.

Кроме того, наложен арест на имущество семьи экс-замгубернатора. По данным правоохранителей, общая стоимость арестованной Басманным судом Москвы недвижимости, принадлежащей семье Кушнарева, превышает 276,5 млн рублей.