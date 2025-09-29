ООН: в массовых беспорядках на Мадагаскаре погибли не менее 22 человек

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил, что более 100 получили ранения

ХАРАРЕ, 29 сентября. /ТАСС/. Как минимум 22 человека погибли и более 100 получили ранения в ходе массовых волнений на Мадагаскаре. С таким утверждением выступил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, не приведя при этом источника этой информации.

"Я шокирован жестким ответом сил безопасности на проходящие на Мадагаскаре манифестации, - говорится в заявлении Тюрка, опубликованном на сайте организации. - По крайней мере 22 человека погибли и свыше 100 ранены. Среди погибших - манифестанты и прохожие, убитые военнослужащими сил безопасности, а также те, кто был убит во время волнений и грабежей".

25 сентября на Мадагаскаре начались демонстрации против перебоев в снабжении электроэнергией и водой, которые вылились в беспорядки. Волнения с перерывами продолжаются и по сей день. Созданный для нормализации обстановки смешанный орган национального совещания во главе с премьер-министром Кристианом Нтсаем выступил с заявлением, что среди мирных манифестантов на территории университета Мадагаскара 29 сентября были вооруженные люди. На заседании органа были продемонстрированы видеозаписи изъятия силами правопорядка оружия у демонстрантов.

Участники демонстраций потребовали отставки правительства и президента Андри Радзуэлины.

Сам президент Мадагаскара провел 29 сентября совещание с представителями армии, полиции и жандармерии. Позднее ожидается его обращение к нации по телевидению.