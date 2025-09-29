Бывшего свердловского вице-губернатора после оказания медпомощи увезли в СИЗО

Состояние здоровья Чемезова ухудшилось на допросе, ему вызвали скорую

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, задержанного по подозрению в мошенничестве, после оказания медицинской помощи увезли в изолятор. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Мария Кириллова.

Как ранее сообщал ТАСС, состояние здоровья Чемезова ухудшилось во время допроса, связанного с подозрением в мошенничестве, ему вызвали скорую помощь.

"Да, все так", - сказала Кириллова, отвечая на вопрос, увезли ли Чемезова в изолятор после больницы.

25 сентября губернатор региона Денис Паслер освободил Чемезова от должности вице-губернатора.