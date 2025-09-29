Бывшего гендиректора госучреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов Андрея Моисеенкова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и участии в организованной преступной группе

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приговорил к семи годам колонии строгого режима бывшего гендиректора госучреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ФГБУ "ГУРШ") Андрея Моисеенкова, проходящего по делу бывшего заместителя министра энергетики Российской Федерации Сергея Мочальникова. Об этом сообщили в суде.

"Признать Моисеенкова виновным, назначить ему наказание в виде семи лет в колонии строгого режима", - огласила решение судья.

Моисеенков признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и участии в организованной преступной группе.

Ранее Мещанский районный суд Москвы приговорил Мочальникова к 1,5 года колонии-поселения за злоупотребление должностными полномочиями. Бывший заместитель министра энергетики РФ также признал вину по уголовному делу об особо крупном мошенничестве и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. Суд в итоге переквалифицировал преступление и заменил статью на более мягкую.

Помимо Мочальникова и Моисеенкова, по делу проходят бывший замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский, замгендиректора его учреждения Наталья Конева, руководитель кузбасского филиала Асельдир Раджабов, заместитель Раджабова Сергей Игнатов, собственник компании "Шахтастрой" Олег Фокин, директор и учредитель компании "Еврострой" Дживан Барбарян и Роберт Шагинян. Большинство из них обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. По данным правоохранителей, сумма ущерба по делу составляет более 170 млн рублей.

По версии следствия, обвиняемые систематически похищали бюджетные средства, выделенные на работы по ликвидации неперспективных и убыточных угольных шахт и разрезов. В ходе проверки было установлено, что часть работ не была выполнена или сделана некачественно. При этом фигуранты предоставляли в Минэнерго РФ документы с заведомо ложными сведениями о качестве и объемах работ.