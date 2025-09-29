Всего в ДНР зарегистрировано 189 случаев подрыва мирных жителей на таких минах

ДОНЕЦК, 29 сентября. /ТАСС/. Женщина пострадала в результате детонации противопехотной мины "Лепесток", которые оставляют ВСУ, в поселке Щербиновка к северо-западу от Горловки ДНР, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"В Щербиновке городского округа Горловка в результате подрыва на мине ПФМ-1 "Лепесток" ранена женщина 1956 года рождения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что всего в республике зарегистрировано 189 случаев подрыва гражданских на таких минах.

ВСУ дистанционно минируют прифронтовую зону, включая жилые кварталы населенных пунктов в ДНР, суббоеприпасами "Колокольчик" и минами "Лепесток", кроме того, после обстрелов остаются кассетные части боеприпасов. По последним данным управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, из-за детонации мин типа "Лепесток" погибли трое мирных жителей.