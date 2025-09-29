Восстановительные работы проводились на Кубанском водопроводе № 23

ПЯТИГОРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Специалисты устранили аварийную ситуацию, из-за которой на Ставрополье без водоснабжения остались 11 населенных пунктов. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУП СК "Ставрополькрайводоканал".

"Аварийно-восстановительные работы на Кубанском водопроводе № 23 завершены досрочно, проводится наполнение системы водоснабжения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье из-за аварии без воды остались 11 населенных пунктов.

Прокуратура края организовала проверку по факту отсутствия водоснабжения в Минераловодском округе.

"По предварительным данным, подача воды была ограничена в 11 населенных пунктах Минераловодского округа в связи с аварией на подающем водоводе. Минераловодской межрайонной прокуратурой по данному факту проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, соблюдению прав граждан на бесперебойное получение коммунальных услуг. Особое внимание уделено подвозу воды населению", - сообщают в ведомстве.