Пострадали еще трое, включая двух детей

КРАСНОДАР, 29 сентября. /ТАСС/. Иномарка и большегруз столкнулись на трассе в Краснодарском крае, в результате чего погибли три человека, еще трое, включая двух детей, пострадали, сообщили в УМВД России по региону.

"Предварительно установлено, что примерно в 18:10 [мск] в Староминском районе на автодороге Краснодар - Ейск водитель Darwin Lanos выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым MAN. В ДТП погиб водитель легкового автомобиля и два пассажира, пострадали трое пассажиров, из которых двое детей - мальчики 10 и 12 лет", - говорится в сообщении.

В размещенном пресс-службой ролике замначальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Староминскому району Константин Тищенко пояснил, что иномарка выехала на встречную полосу в месте, где это было запрещено. На месте ДТП работает следственная оперативная группа. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение на трассе.