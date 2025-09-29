Губернатор региона Александр Гусев рекомендовал жителям зайти в помещения и отойти от окон

ВОРОНЕЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА объявлена в Острогожском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Внимание! Острогожский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал он.

Ранее на всей территории региона была объявлена опасность атаки БПЛА.