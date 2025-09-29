Проводится административное расследование

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области изъяли 120 литров спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения, которая незаконно продавалась частным лицом. Об этом сообщается в Telegram-канале управления.

В сообщении отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции при патрулировании автодороги "Кола" на территории одной из автозаправочных станций заметили автомобиль марки ВАЗ-2112, на лобовом стекле которого располагалась информация о продаже алкогольной продукции с указанием номера телефона.

"В ходе визуального осмотра салона автомобиля сотрудники Госавтоинспекции обнаружили коробки с пластиковым емкостями, содержащими прозрачную и темную жидкость. Позвонив по указанному номеру, сотрудники ОБ ДПС № 2 Госавтоинспекции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области договорились о приобретении нескольких канистр спиртосодержащей жидкости. Спустя непродолжительное время на место подъехал 40-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который пояснил что занимается продажей спирта, водки и коньяка. На месте сотрудники Госавтоинспекции изъяли 10 пластиковых бутылей объемом 5 литров предположительно с водочной продукцией, 8 пятилитровых бутылей предположительно с коньячной продукцией и 3 канистры объемом 10 литров со спиртосодержащей жидкостью. Всего на месте было изъято 120 литров спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции доставили гражданина одной из стран ближнего зарубежья вместе с изъятым товаром в 97 отдел полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области. По данному факту проводится административное расследование.