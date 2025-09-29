Жители краевого центра могли ощутить его интенсивностью до 5 баллов, сообщили в региональном МЧС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 сентября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали у берегов Камчатки подземный толчок магнитудой 6,1. Жители краевого центра могли ощутить его интенсивностью до 5 баллов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 98 км. Глубина: 48 км. Магнитуда: 6.1. По инструментальным данным, в различных районах краевого центра землетрясение ощущалось силой до 5 баллов", - говорится в сообщении.

Как сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев, угрозы цунами нет.