Еще одного госпитализировали

ХАБАРОВСК, 30 сентября. /ТАСС/. Авария произошла на 79-м км федеральной автомобильной дороги А-370 "Уссури". Два человека погибли, один госпитализирован, сообщает ОГИБДД УМВД России по району имени Лазо в своем Telegram-канале.

"Водитель фуры тягач MAN прицеп Schmitz, двигаясь со стороны Хабаровска в сторону Владивостока при совершении поворота налево не убедился в безопасности своего маневра, не предоставил преимущество в движении водителю ТС Toyota Celica, движущегося по главной дороге во встречном направлении со стороны города Вяземский в сторону города Хабаровска, в результате чего совершил лобовое столкновение. <...> Два пассажира Toyota Celica скончались на месте происшествия до приезда скорой (мужчина, 2006 года рождения, несовершеннолетний, 2008 года рождения). Также получил травмы водитель автомобиля "Toyota Celica, мужчина, 2006 года рождения госпитализирован в КГБ №2 города Хабаровска", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель фуры 1983 года рождения не пострадал. На месте аварии работает районная Госавтоинспекция и следственно-оперативная группа.