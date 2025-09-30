Против них завели уголовное дело по факту получения взятки организованной группой, посредничества во взяточничестве и дачи взятки

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Два новых фигуранта появились в уголовном деле бывшего руководителя следственного отдела по Таганрогу следственного управления СК РФ по Ростовской области Руслана Багмута, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве. Следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

"С делом, возбужденным 11 ноября 2024 года в отношении Багмута Р. Л., в одном производстве соединено уголовное дело в отношении еще двух обвиняемых. Настоящее уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ, по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ и по ч. 5 ст. 291 УК РФ по факту получения взятки организованной группой, посредничества во взяточничестве и дачи взятки", - отмечается в документе.

В 2024 году Басманный суд Москвы арестовал руководителя следственного отдела по Таганрогу следственного управления СК РФ по Ростовской области Руслана Багмута, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве.

Багмут был арестован в рамках расследования дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 5 ст. 291 (дача взятки) УК РФ. По делу проходит и предприниматель Борис Ляпусов.

По данным следствия, предприниматель договорился с Багмутом о передаче через него неустановленному сотруднику правоохранительных органов Ростовской области взятки в сумме 2 млн рублей за общее покровительство его предпринимательской деятельности, связанной с возведением жилого многоквартирного дома. Багмут, выступая в качестве посредника во взяточничестве, лично получил от бизнесмена 2 млн рублей для передачи денег.

Обыски проходили и у начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Таганрога Виталия Шмыкова, а также у местного следователя Антона Васильченко.