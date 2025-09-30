В Тарасовском районе в Криворожском лесничестве возникли пожары, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в пяти районах Ростовской области, пострадавших нет. В Тарасовском районе в Криворожском лесничестве возникло два очага низового пожара.

Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районе. В Чертковском районе в поле загорелась трава, огонь там был оперативно потушен. В Тарасовском районе в Криворожском лесничестве возникло два очага низового пожара. Оба к утру локализованы. Никто из людей не пострадал", - написал он в своем Telegram-канале.