Дениса Иванова обвиняют также в незаконной банковской деятельности

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Руководитель службы безопасности компании "Северная Ривьера", занимающейся гостиничным бизнесом, Денис Иванов обвиняется в создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Это отмечается в документе, с которым ознакомился ТАСС.

"13 февраля 2025 года Иванов Денис, занимающий должность руководителя службы безопасности ООО "Северная Ривьера" был задержан в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, в тот же день ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), п. п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)", - отмечается в документе.

В деле также фигурирует генеральный директор ООО "Элизиум" Егор Молчанов.

Компания "Северная Ривьера" занимается гостиничным бизнесом. Она зарегистрирована в Ленинградской области. Среди прочего организации принадлежит гостиничный комплекс на территории Зеленогорска в Курортном районе Санкт-Петербурга. В 2024 году выручка ООО "Северная Ривьера" составила 246,9 млн рублей, что на 115,6% больше, чем годом ранее.