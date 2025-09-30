На женщину завели уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Красноярске против журналистки, распространявшей ложную информацию о действиях ВС РФ во время специальной военной операции. Женщина задержана, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении журналиста регионального и иностранного интернет-изданий. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). <…> Женщина задержана", - говорится в сообщении.

В сообщении ведомства имя женщины и названия изданий не указаны.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что речь идет о журналистке Светлане Хустик и проекте "Сибирь. Реалии", внесенном Минюстом России в реестр иностранных агентов.

По версии следствия, в мае 2023 года она разместила в сообществе издания, открытом для публичного просмотра материал, содержащий под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации во время проведения специальной военной операции. "Установлено, что не позднее апреля 2020 года между подозреваемой и иностранной некоммерческой корпорацией было заключено фрилансерское соглашение об оплате журналистской продукции в виде текстовых материалов. В мае 2023 года после опубликования интервью женщина получила денежное вознаграждение в сумме 64 тыс. рублей", - пояснили в СК.

В ближайшее время женщина будет допрошена.