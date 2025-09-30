Как сообщили в СУ СК по региону, из-за одновременного выхода учеников из классов и их направления в гардероб образовалась давка

ИРКУТСК, 30 сентября. /ТАСС/. Массовая давка при входе в гардероб возникла в одной из школ Иркутска. Несколько детей получили травмы, сообщили ТАСС в СУ СК по Иркутской области.

"В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена публикация о том, что в одной из школ Иркутска из-за одновременного выхода всех учеников из классов и их направления в гардероб образовалась давка. По информации автора публикации, дети получили травмы", - сообщили в ведомстве. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Организована проверка по факту халатности (ст. 293 УК РФ).

Проверку проводит и региональная прокуратура, сообщили ТАСС в надзорном ведомстве. В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об образовании, организации безопасного пребывания детей в учебном заведении, защите прав несовершеннолетних и иных федеральных законов.