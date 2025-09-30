Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, в Светлоярском районе нарушено электроснабжение трех населенных пунктов

ВОЛГОГРАД, 30 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в Волгоградской области. В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трех населенных пунктов, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА на границе Волгограда зафиксированы два крупных возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидированы противопожарными силами. В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трех населенных пунктов", - проинформировал он, его слова передает пресс-служба администрации региона.

Бочаров уточнил, что повреждений строений и пострадавших нет.