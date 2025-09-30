ЛУГАНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Почти 20 мирных жителей, в том числе 3 детей погибли за минувшую неделю в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины, 139 человек получили ранения. Как сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, почти 70% пострадавших жителей РФ получили ранения при атаках украинских ударных БПЛА по густонаселенным районам.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 156 мирных жителей: ранены 139 человек, в том числе 11 несовершеннолетних, погибли 17 человек, в том числе 3 несовершеннолетних. <…> Мирные жители гибнут либо получают серьезные увечья главным образом в результате применения ВФУ (вооруженными формированиями Украины - прим. ТАСС) ударных беспилотников по густонаселенным районам. От атак дронов за прошедшие семь дней пострадали 106 мирных жителей, что составляет порядка 68% от общего числа пострадавших", - сказал он.

Мирошник уточнил, что среди пострадавших больше всего жителей Белгородской области, ДНР, Курской, Херсонской областей и Краснодарского края. При этом, как отметил представитель российского МИД, в минувшую неделю в направлении Белгородской области противник ежедневно запускал в среднем по 200 БПЛА.

Собеседник агентства подчеркнул, что в целом за минувшую неделю ВСУ выпустили по территории России почти 3,6 тыс. различных боеприпасов.