Спасатели совместно с пожарными эвакуировали из подъезда 13 человек

ЧЕЛЯБИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Спасатели Локомотивного отряда областной поисково-спасательной службы Челябинской области совместно с коллегами предотвратили взрыв бытового газа в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы.

"За помощью к спасателям обратились жильцы многоквартирного дома, которые сообщили, что в подъезде стоит сильный запах бытового газа. <…> К месту происшествия прибыла дежурная смена Локомотивного поисково-спасательного отряда, сотрудники полиции и пожарной части №62. Угрозу ликвидировали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели совместно с пожарными эвакуировали из подъезда 13 человек. Оказалось, что в одной из квартир произошла утечка газа. Показания газоанализатора там зашкаливали.