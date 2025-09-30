В Тольятти 155 человек эвакуировались из детсада из-за пожара

В ГУ МЧС региона сообщили, что пострадавших нет

САМАРА, 30 сентября. /ТАСС/. Возгорание из-за короткого замыкания проводки произошло в детском саду в Тольятти в Самарской области, из здания эвакуировались 155 человек, в числе которых 140 детей. Пожар ликвидирован, никто не пострадал, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

"В 07:57 (06:57 мск) поступило сообщение о пожаре в детском саду по адресу город Тольятти, Автозаводский район, ул. Дзержинского, 11а. <…> пострадавших нет, самостоятельно эвакуировались 155 человек, из них 140 детей", - сказано в сообщении.

Прибывшие пожарные установили, что на первом этаже здания детского сада произошло короткое замыкание электросветильника, он загорелся. Пожар ликвидировали в 08:14 (07:14 мск) на площади 0,5 кв. м.