СТОКГОЛЬМ, 30 сентября. /ТАСС/. Полиция Норвегии расследует сообщение предположительно о БПЛА, замеченном в районе газового месторождения Слейпнир. Об этом в понедельник сообщила газета VG.

"Вечером мы получили сообщение о дроне. Его заметили сотрудники [энергетической компании Equinor]", - заявил газете представитель полиции Рогер Литлатун.

По его информации, правоохранительные органы работают совместно с разведкой. Сейчас нет четкого понимания, был ли замеченный объект БПЛА.

В 2022 году полиция установила датчики БПЛА для выявления возможной активности у нефтяных и газовых объектов на норвежском континентальном шельфе.

По словам представителя управления полиции Ларса Люкандера Ауне, власти расследуют "огромное количество сообщений о наблюдениях БПЛА в течение года", однако подавляющее большинство дел не связаны с дронами. "Это могут быть небольшие самолеты, звезды на небе или другие световые явления", - подчеркивает Ауне.