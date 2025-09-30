Речь идет о Софиане Сехили

ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября. /ТАСС/. Уссурийский районный суд в Приморском крае продлил арест в отношении велопутешественника из Франции Софиана Сехили до 3 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной судебной системы Приморского края.

"30 сентября 2025 года Уссурийский районный суд Приморского края продлил ранее избранную меру в виде содержания под стражей, до 03.11.2025", - сообщили в пресс-службе.

О задержании велосипедиста на китайско-российской границе сообщила 5 сентября французская газета Le Monde со ссылкой на его публикации в социальных сетях. Издание отмечало, что он дважды пытался въехать в РФ через контрольные пункты, расположенные в 200 км друг от друга.

Позднее Уссурийский районный суд Приморского края вынес постановление об избрании меры пресечения Сехили в виде заключения под стражу на срок до 4 октября 2025 года. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Наказание по этой статье предусматривает штрафа до 200 тыс. рублей или в размере дохода за 18 месяцев либо лишение свободы на два года.

По информации Le Monde, Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, он следовал из Лиссабона во Владивосток.