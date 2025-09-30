На Урале женщина получила 6,5 года колонии за нарколабораторию на даче

Злоумышленница продавала наркотики в городах Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил жительницу Урала к 6,5 года колонии общего режима за организацию нарколаборатории по производству мефедрона на дачном участке. Наркотик злоумышленница продавала в городах Свердловской области, сообщили ТАСС в силовых структурах.

"Асбестовским городским судом Свердловской области вынесен обвинительный приговор в отношении россиянки, организовавшей на территории принадлежащего ей дачного участка подпольную нарколабораторию по производству синтетического наркотика мефедрон, продажа которого осуществлялась в городах Свердловской области. Суд признал женщину виновной в совершении преступления по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и приговорил ее к наказанию в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.

У женщины сотрудниками ФСБ была обнаружена как готовая продукция, так и прекурсоры, лабораторное оборудование для производства.