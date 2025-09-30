Завели уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Полицейские разыскивают мошенников, которые обманом получили более 15 млн рублей от пожилого жителя Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"29 сентября в полицию Василеостровского района обратился 78-летний пенсионер, проживающий в доме 5 по Тучкову переулку, с заявлением о том, что в период с 16 по 26 сентября ему звонили неизвестные и, представляясь сотрудниками различных организаций, сообщали, что со счетами заявителя происходят подозрительные операции. Под предлогом обеспечения сохранности денежных средств злоумышленники убедили потерпевшего в парадной по адресу своего проживания передать курьеру 15 260 220 рублей", - говорится в сообщении.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).