МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Управделами губернатора и правительства Челябинской области Роману Менжинскому, задержанному ФСБ и арестованному в конце июля по делу о превышении полномочий, было еще до ареста известно, что его заподозрили в превышении полномочий. Об этом говорится в материалах уголовного дела.

"Менжинский неоднократно допрашивался в качестве свидетеля. О возбужденном уголовном деле и наличии в отношении него подозрения в совершении преступления знал", - говорится в материалах дела.

18 сентября Басманный районный суд Москвы по ходатайству следствия продлил до 22 декабря срок ареста управделами губернатора и правительства Челябинской области, арестованному в конце июля. Суд также продлил до 22 декабря срок ареста по тому же делу о превышении полномочий бывшему вице-губернатору Челябинской области Александру Богашову и министру имущества региона Эльдару Белоусову.

Ранее сообщалось, что сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области и центрального аппарата Следственного комитета РФ задержали Богашова, Менжинского и Белоусова в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий). По данным следствия, должностные лица через директора подконтрольной строительной компании организовали незаконное возведение оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 млн рублей, был организован фиктивный документооборот. Богашов в настоящее время является замруководителя департамента ПАО "Новатэк" в Москве.