Председатель Совета судей РФ вошел в здание суда вместе со своими адвокатами

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Судья Верховного суда РФ в отставке, председатель Совета судей РФ Виктор Момотов пришел в Останкинский суд Москвы на иск прокуратуры об изъятии его имущества. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Момотов вошел в здание суда вместе со своими адвокатами, не став отвечать на вопросы журналистов.

Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Андрея и Ивана Марченко.

Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года. В 2013 году был избран секретарем пленума Верховного суда РФ, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке.