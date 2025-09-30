Как сообщили в правоохранительных органах, Михаила Надежина подозревают в получении взятки в размере 2 млн рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали начальника Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майора внутренней службы Михаила Надежина по подозрению в получении взятки в размере 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, регионального УЭБиПК сегодня утром задержали Надежина в его доме в рамках уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сейчас по месту его жительства и работы проводятся обыски. Он подозревается в получении 2 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Следствие считает, что Надежин получил деньги от предпринимателя Анзора Ногмова, за эту сумму он согласился без проведения фактических проверок подписывать документы по пожарной безопасности. По версии следствия, он согласовал и подписал договоры на обслуживание и проведение аварийно-спасательных работ, планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных объектах, в том числе промышленного и топливно-энергетического комплекса. При этом фактические проверки и обследования зданий и помещений не проводились.

Надежин возглавляет ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии с 2014 года. В 2019 году ему было присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Он награжден медалью "За спасение погибавших".