Удары направляют на жилые кварталы, где нет российских военнослужащих, рассказал и.о. главы города Владимир Оганесов

ГЕНИЧЕСК, 30 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины ежедневно совершают от 15 до 20 атак на город Новая Каховка Херсонской области. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" и.о. главы Новой Каховки Владимир Оганесов.

"Мы на ЛБС, на передней линии. Чтоб вы понимали, [ВСУ совершают] где-то от 15 до 20 обстрелов и сбросов [боеприпасов с БПЛА] ежедневно", - сказал он.

Оганесов подчеркнул, что в Новой Каховке нет российских военнослужащих, однако боевики ВСУ направляют на жилые кварталы города свои FPV-дроны и артиллерию.