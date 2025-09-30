Как сообщили в правоохранительных органах, в получении взятки подозревается руководитель главка Михаил Надежин

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Замначальника ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике, отвечающий за антитеррористическую деятельность, Хасан Аппоев не является фигурантом уголовного дела о взятке, в получении которой подозревается руководитель главка Михаил Надежин.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Аппоев не причастен к этому делу. Он находится на рабочем месте", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о задержании Аппоева, но эта информация не подтвердилась.

Надежин был задержан утром во вторник в рамках уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает в том числе лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. По местам его жительства и работы проводятся обыски. Вместе с ним задержан предполагаемый взяткодатель - предприниматель Анзор Ногмов.