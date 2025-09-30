Для тщательной экспертизы в Трабзон вызвали группу саперов-подводников

АНКАРА, 30 сентября. /ТАСС/. Рыбаки обнаружили у берегов турецкой провинции Трабзон, предположительно, сделанный на Украине безэкипажный катер, на борту которого, по предварительным оценкам, может находиться взрывчатка. Об этом сообщило турецкое агентство DHA.

Рыбаки вытащили катер на берег. Они уведомили власти и береговую охрану о находке. После первичного осмотра было принято решение оцепить причал и эвакуировать жителей прибрежных районов.

Для более тщательной экспертизы в Трабзон вызвана группа саперов-подводников.

Управление губернатора Трабзона подтвердило информацию об обнаружении катера. В заявлении управления сообщается, что "в сети рыбаков, ловивших рыбу у побережья порта Йороз в районе Чаршибаши провинции Трабзон, попал предмет, предположительно, иностранного происхождения". Считает, что он может быть украинским.