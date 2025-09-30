Габриела Кэлина и Виталия Флоря задержали в ходе обысков, которые проходят в рамках дел о незаконном финансировании партии

КИШИНЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Кандидаты в депутаты парламента Молдавии Габриел Кэлин, а также шедший по спискам "Христианско-социального союза Молдовы" Виталий Флоря задержаны полицией в ходе обысков, которые проходят в рамках дел о незаконном финансировании партии. Об этом сообщает телеканал PRO TV, а также ряд других СМИ, близких к правительству республики.

Ранее пресс служба генерального инспектората полиции проинформировала, что в обысках принимают участие офицеры Национального инспектората расследований и спецназа полиции "Молния". Подобные обыски во второй половине сентября проходят в Молдавии практически ежедневно. Ранее по таким обвинениям были задержаны или объявлены в розыск ряд политиков. Некоторые из них получили тюремные сроки.

28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы. Согласно предварительным данным, правящая Партия действия и солидарности (ПДС) сохраняет контроль над парламентом, получая 55 мандатов в 101-местном законодательном органе, Патриотический блок - 26 мандатов, у блока проевропейских партий "Альтернатива" - 8, у "Нашей партии" и партии "Демократия дома" - по 6.