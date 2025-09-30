В Башкирии на стройплощадке упал башенный кран

Пострадали пять человек

УФА, 30 сентября. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате падения башенного крана на стройплощадке в селе Миловка Уфимского района Республики Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В МЧС Башкортостана поступило сообщение о том, что на строящейся площадке в н. п. Миловка Уфимского района во время сбора башенного крана произошло падение конструкции. В кабине находились два человека. В результате падения мужчины получили травмы различной степени тяжести. Также пострадали три человека, находившиеся на земле", - сообщили в управлении МЧС.

По данным ведомства, все пострадавшие госпитализированы в медучреждения Уфы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте ЧП работают спасатели МЧС России, Управления гражданской защиты Уфы и другие экстренные службы. На место происшествия также выехал прокурор Уфимского района Рустам Шайбаков. Как сообщили в прокуратуре Республики Башкортостан, ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности, а также строительных правил и нормативов. При наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Также прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки и принятие окончательного процессуального решения. По данным следственного управления СК России по республике, проверка организована по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).