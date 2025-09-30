Он подозревается в получении взятки в размере 13 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили в Ростове-на-Дону уголовное дело в отношении сотрудника территориального управления Росимущества по факту получения взятки в сумме 13 млн рублей. Мужчина и его знакомая, выступившая в качестве посредника, арестованы, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"По данным следствия, 25 сентября сотрудник территориального управления Росимущества, являясь должностным лицом, уполномоченным представлять в судах государственные интересы по вопросам управления, распоряжения и использования федерального имущества, получил от гражданина через свою знакомую, выступившую в качестве посредника, взятку в сумме 13 млн рублей. <…> Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении и. о. начальника отдела правового обеспечения, оценки и кадров управления Росимущества в Ростовской области возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), его знакомой - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Уточняется, что взятка предназначалась за непредоставление в суд обоснованных возражений на административное исковое заявление о признании незаконным отказа в предоставлении земельного участка в бессрочную аренду и дальнейшее не обжалование решения суда. Преступные действия фигурантов выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Ростовской области. Расследование уголовного дела продолжается.