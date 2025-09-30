Они признаны виновными в похищении людей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сентября. /ТАСС/. Нижегородский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении шести бывших сотрудников наркологического центра "Реновация". Они признаны виновными в похищении людей, им назначено от шести до восьми лет в колонии строгого режима, говорится на сайте Генпрокуратуры РФ.

"В суде установлено, что в период с марта по ноябрь 2023 года подсудимые на территории Нижегородской области и других регионов совершили похищение 15 граждан, страдающих наркотической зависимостью, с целью принудительной социальной реабилитации", - говорится в сообщении.

Соучастники удерживали людей в закрытом частном доме на территории Балахнинского района в ненадлежащих бытовых условиях, над ними периодически издевались. При этом члены организованной группы получали деньги от родственников потерпевших за их содержание в наркологическом центре.

Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на сроки от шести до восьми лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.