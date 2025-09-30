Двое мужчин получили по восемь лет колонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Октябрьский суд Санкт-Петербурга приговорил к восьми годам колонии двух мужчин, которые в январе 2024 года подожгли входную дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Рустама Горшкова и Никиты Смакова, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство по найму двух или более лиц общеопасным способом, по предварительному сговору), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение имущества). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 2 месяца в исправительной колонии строгого режима каждому", - говорится в сообщении.

Об аресте фигурантов и их предполагаемого соучастника Кирилла Шелегова ТАСС сообщал в январе 2024 года. Производство по делу последнего было приостановлено, так как подсудимый отправился добровольцем на СВО. Горшков и Смаков свою вину признали только в части умышленного повреждения имущества.

Уточняется, что суд удовлетворил заявленный по делу гражданский иск частной компании "Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района", взыскав солидарно с Горшкова и Смакова 429 тыс. рублей в счет возмещения материального ущерба.

Суд установил, что вечером 7 января 2024 года злоумышленники по заданию неустановленных лиц проникли на лестничную площадку дома 191 по набережной реки Фонтанки, положили у входной двери в одну из квартир три автомобильные покрышки, которые подожгли при помощи бензина. Свои действия они снимали на видеокамеру для отчета заказчикам. После этого фигуранты скрылись с места преступления, получив вознаграждение в размере $1 тыс. расчетом в биткойнах, деньги они распределили между собой.

Довести умысел до конца преступникам не удалось, так как жильцов квартиры во время поджога не было дома, а их соседи своевременно вызвали экстренные и спасательные службы. Ущерб хозяевам квартиры составил более 50 тыс. рублей, управляющей компании - более 600 тыс. рублей.