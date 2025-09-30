Нанесшего ножевые ранения ребенку под Калининградом мужчину арестовали

Обвиняемый пояснил, что ранее с пострадавшим у него был конфликт

КАЛИНИНГРАД, 30 сентября. /ТАСС/. Житель Багратионовского района Калининградской области, нанесший ножевые ранения восьмилетнему ребенку, обвиняемый в покушении на убийство малолетнего, решением суда взят под стражу, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, вечером 27 сентября в городе Мамоново 60-летний мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей знакомой, нанес не менее двух ударов ножом в область груди и спины ее 8-летнему сыну. Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи мальчик выжил. В настоящее время он находится в лечебном учреждении.

Нападавший задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего. Мужчина дал признательные показания. Следствию обвиняемый пояснил, что ранее с ребенком у него был конфликт, что и явилось мотивом совершенного им преступления.

"30 сентября 2025 года Багратионовским районным судом Калининградской области удовлетворено ходатайство следователя регионального управления Следственного комитета об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Суд согласился с доводами следствия о том, что, оставаясь на свободе, обвиняемый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за убийство и покушение на убийство, может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на свидетелей, иным образом воспрепятствовать производству предварительного расследования. Фигурант водворен в следственный изолятор до 28 ноября 2025 года.

"По уголовному делу выполняется полномасштабный комплекс следственных действий, направленный на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления, причин и условий, ему способствовавших, выясняются социально-бытовые условия семьи, в которой воспитывался потерпевший, будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и профилактики", - информирует следственное управление.