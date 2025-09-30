Telegram-канал "112" сообщил о том, что за рулем находилась дочь осужденного и умершего в 2014 году Сергея Цапка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сентября. /ТАСС/. Под Таганрогом в Ростовской области 25-летняя девушка в состоянии опьянения на автомобиле пробила стену частного жилого дома. В отношении водителя составили материал за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"В селе Николаевка, в районе дома 158А по улице Ленина, водитель автомобиля Mercedes 2000 года рождения не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила наезд на домовладение. В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения", - говорится в сообщении.

В ГАИ уточнили, что в отношении водителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Ранее Telegram-канал "112" сообщил о том, что за рулем находилась дочь осужденного и умершего в 2014 году Сергея Цапка, чья банда орудовала в станице Кущевской Краснодарского края более 10 лет.

Банда Цапков в станице Кущевской с 1998-го по 2010 год совершила 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Аметова. 19 ноября 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он умер в СИЗО от инсульта. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.