Бывшему вице-губернатору Свердловской области предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Заседание по избранию меры пресечения бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову пройдет в Верх-Исетском районном суде во вторник. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов региона.

"Мера пресечения Олегу Чемезову будет избрана сегодня в 17 часов (15:00 мск) в Верх-Исетском районном суде", - сказали в пресс-службе. Информацию подтвердили ТАСС также в адвокатской группе Lawguard, где работает один из его адвокатов.

Ранее сообщалось, что заседание состоится в среду.

В Lawguard отмечали, что ранее Чемезов был вызван на допрос повесткой на утро 29 сентября, явился и был задержан. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

25 сентября губернатор региона Денис Паслер освободил Чемезова от должности вице-губернатора.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России подала иск об обращении в доход РФ крупной энергокомпании в Свердловской области "Облкоммунэнерго", фактическими владельцами которой являются бывший советник экс-главы корпорации РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров. Ответчиком в иске также заявлен Олег Чемезов, его бывшая жена Ирина Чемезова проходит по делу в качестве третьего лица. Сам Чемезов сообщал журналистам об аресте его счетов в связи с иском.