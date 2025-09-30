На Украине поезда следуют с задержками из-за повреждения энергоинфраструктуры

Движение на нежинском направлении в течение дня обеспечивается с помощью резервных тепловозов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Поезда черниговского направления задерживаются на несколько часов после повреждения объектов энергетической инфраструктуры в Черниговской области.

Как сообщила компания "Укржелдорога" в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), движение на нежинском направлении в течение дня обеспечивается с помощью резервных тепловозов, что увеличивает время поездов в пути. Из-за повреждения инфраструктуры с опозданием от четырех до семи с половиной часов идут не менее четырех рейсов, в том числе из Чернигова, Сум и Шостки.

Ранее компания "Черниговоблэнерго" сообщила, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в Черниговской области без света остались более 26 тыс. абонентов.