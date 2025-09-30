Экс-вице-губернатора Кубани арестовали по делу о хищении средств для нужд СВО

Александра Власова заключили под стражу на два месяца

КРАСНОДАР, 30 сентября. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова по уголовному делу, связанному с хищением в особо крупном размере средств целевой субсидии для обеспечения участников спецоперации.

Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Избрана мера пресечения бывшему вице-губернатору Краснодарского края. Судом ходатайство удовлетворено. Срок меры - 2 месяца, до 29 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале пресс-службы судов региона отметили, что Александр Власов имеет процессуальный статус обвиняемого по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.