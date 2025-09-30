В Брянске осудили членов преступной группы за незаконную банковскую деятельность

Девятерых фигурантов приговорили к лишению свободы, остальным дали условные сроки

БРЯНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Брянска вынес обвинительный приговор в отношении 22 участников преступного сообщества по делу о незаконной банковской деятельности с доходом более 107 млн рублей. Девятерых фигурантов приговорили к лишению свободы, остальным дали условные сроки, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Суд приговорил девятерых виновных к лишению свободы на срок от 2 лет 6 месяцев до 5 лет со штрафом от 100 до 500 тыс. рублей с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Остальным членам сообщества назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок от 1 года 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев со штрафом от 70 до 300 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, установлено, что в период с 2011 по 2019 год соучастники совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием реквизитов фиктивных организаций, за что получали вознаграждение. Доход от преступной деятельности составил более 107 млн рублей.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, всего в нелегальный оборот было выведено свыше 5,3 млрд рублей. "Извлеченный от преступной деятельности доход взыскан с осужденных в собственность государства", - сказано в сообщении.