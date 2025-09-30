Он обвиняется в публичном оправдании терроризма

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о публичном оправдании терроризма в отношении политика и общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом) направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 75-летнего Леонида Гозмана (признан иноагентом). Он заочно обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет). <…> Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске", - говорится в сообщении.

Установлено, что Гозман, находясь за пределами РФ, во время прямой трансляции на одном из видеохостингов дал интервью зарубежному изданию, в котором содержатся признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории России, а также пропаганды терроризма.

Ранее Гозман был заочно осужден по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) на восемь лет шесть месяцев лишения свободы.