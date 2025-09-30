Женщине дали 8,5 года за покушение на убийство сына, совершенное в 2008 году

Обвиняемая оставила новорожденного в зарослях кустарника, перекрыв ему дыхательные пути материей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Суд вынес обвинительный приговор жительнице Липецкой области по делу о покушении на убийство малолетнего ребенка, совершенное в 2008 году в Рязани. Женщина приговорена к восьми годам шести месяцам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Женщина, совершившая преступление в отношении новорожденного сына более 17 лет назад, осуждена к лишению свободы. <...> Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказано в сообщении. Ее признали виновной по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего ребенка).

Как установило следствие, в июле 2008 года обвиняемая решила совершить убийство сына из-за невозможности содержания новорожденного ребенка. С этой целью она оставила новорожденного в зарослях кустарника около одного из жилых домов по улице Комсомольской в Рязани, перекрыв ему дыхательные пути материей, и скрылась с места происшествия, полагая, что ребенка никто не найдет, и он умрет. "Ребенок остался жив, поскольку был обнаружен проходящим мужчиной, который вовремя освободил его лицо от материи, обеспечив ему возможность беспрепятственно дышать", - добавили в пресс-службе.