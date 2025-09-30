Один из обвиняемых Владимир Терехов вину не признал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу еще двух обвиняемых дела о массовом отравлении жителей Ленинградской области алкогольным суррогатом.

В объединенной пресс-службе судов города сообщили об аресте девятого фигуранта.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Терехова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Срок меры - 22 ноября", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Терехова задержали 28 сентября. Вины он не признал. Адвокат просил отправить подзащитного под домашний арест.

По данным пресс-службы прокуратуры Ленинградской области, 52-летний мужчина совместно с другими фигурантами незаконно приобрел спиртосодержащую продукцию на территории склада временного хранения в деревне Трубников Бор Тосненского района Ленобласти. Затем эта продукция была передана людям, которые распространили ее на территории Сланцевского и Волосовского районов, что привело к гибели ряда жителей области.

Позже в прокуратуре региона сообщили, что еще одного обвиняемого отправили в СИЗО.

"Прокуратура региона поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 48-летнего жителя Ленинградской области. Согласившись с позицией прокурора, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (16:49 мск) - добавлена информация об аресте еще одного фигуранта.