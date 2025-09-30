Сергею Шалыгину дали четыре года колонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к четырем годам колонии строгого режима бывшего первого зампреда комитета по строительству Ленинградской области Сергея Шалыгина за получение взятки в размере 2,2 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Калининский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Сергея Шалыгина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), Алексея Боброва, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки)", - говорится в сообщении.

Свою вину фигуранты признали и раскаялись в содеянном. Обоим суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии со штрафом в размере 6,6 млн рублей и лишением прав: Шалыгину - занимать должности на государственной гражданской службе в течение пяти лет, Боброву - заниматься руководством и организацией строительных работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в течение трех лет. Бобров был взят под стражу в зале суда.

По данным пресс-службы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, чиновник с сентября 2022 года по февраль 2023 года систематически получал взятки от Боброва как гендиректора коммерческой структуры, занимавшейся строительством. Взамен Шалыгин оказывал коммерсанту общее покровительство, в том числе согласование оплаты по государственным и муниципальным контрактам. 4 февраля 2023 года фигуранты были задержаны сотрудниками региональных МВД и ФСБ России при передаче очередной взятки.