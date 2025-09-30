В начале сентября специалисты Росприроднадзора обнаружили значительное загрязнение на участках береговой полосы

МУРМАНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности отменили в Мурманске, где в начале сентября обнаружили следы нефтепродуктов в Кольском заливе Баренцева моря в черте города. Соответствующий документ был опубликован на сайте администрации Мурманска.

"Отменить на территории города Мурманска режим повышенной готовности для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город Мурманск, введенный постановлением администрации города Мурманска от 03.09.2025", - говорится в документе.

Врио главы Мурманска Иван Лебедев в начале сентября сообщал о разливе нефтепродуктов в Кольском заливе в Первомайском округе города, не уточнив площадь загрязнения. Специалисты Росприроднадзора провели обследование участков береговой полосы и обнаружили "значительное загрязнение" в месте расположения объекта, принадлежащего теплоснабжающему предприятию города. Позже межведомственная комиссия не выявила нарушений на Мурманской ТЭЦ.

12 сентября мурманские власти сообщили, что работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Кольском заливе в Первомайском округе города практически завершены, загрязненный грунт убран. 14 сентября в акватории Кольского залива прошли заплывы в рамках спортивного фестиваля "Гольфстрим", жизни и здоровью спортсменов угрозы не было.